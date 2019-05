Roma, Dzeko all'Inter: conferme dalla Bosnia

ROMA DZEKO INTER / Trattativa vicino alla conclusione tra Roma e Inter per il trasferimento di Dzeko in nerazzurro: l'attaccante bosniaco dovrebbe raggiungere Antonio Conte in nerazzurro, andando così a rinforzare un reparto che vedrà l'addio di Icardi, salvo clamorosi colpi di scena. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul mercato disponibili cliccando qui.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un possibile indizio arriva dalla Bosnia e in particolare dalla Nazionale:, infatti, si aggregherà ai compagni con un giorno di ritardo (è atteso il primo giugno) rispetto al raduno fissato per domani. Un giorno in più che, riferisce la tv bosniaca 'N1', sarebbe giustificato proprio con la necessità dell'attaccante di definire la trattativa con i nerazzurri. Come raccontato da Calciomercato.it, l'accordo trasi troverà a metà strada tra domanda (20 milioni) e offerta (12-13), mentre per il calciatore è pronto un contratto 2+1-