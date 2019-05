OLANDA ROBBEN BAYER MONACO / Futuro ancora tutto da scrivere per Arjen Robben. L'attaccante olandese, che ha detto addio al Bayern Monaco, vuol continuare a giocare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Non mancano le offerte al calciatore: "Potrei andare in Giappone o in America - riporta 'MundoDeportivo' - ma ho la possibilità di andare in un top club europeo o di tornare in Olanda"