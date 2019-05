Juventus, svolta Ramos: c'è il comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMOS / A Madrid tutte le attenzioni sono puntate su Sergio Ramos. Il difensore spagnolo sembrava destinato a lasciare la Capitale poi la svolta arrivata nelle ultime ore con la possibile decisione di chiudere la carriere in blanco.

Notizie che si susseguono e che tengono diversi club, come la, con le antenne dritte ma pomeriggio se ne saprà molto di più: come riporta il sito ufficiale del, Sergio Ramos parlerà oggi in conferenza stampa. Appuntamento con i giornalisti per le 17.30.