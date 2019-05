CALCIOMERCATO LIONE NDOMBELE / Tanguy Ndombelè è il gioiello più importante del mercato del Lione, il Paris Saint Germain lo considera una delle principali idee per rinforzare il centrocampo oltre ad Allan del Napoli e Ander Herrera del Manchester United acquistato a parametro zero. La valutazione di Ndombelè oscilla intorno ai 60 milioni, piaceva anche ad Inter e Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il presidente Aulas sta già monitorando le risorse interne per sostituire eventualmenteIl Lione ha tanti giocatori anche in prestito, uno di questi ècentrocampista classe '97 che nell'annata in corso ha militato nel Sochaux, totalizzando 34 presenze tra Ligue 2 e coppe nazionali. Owusu è considerato un grande talento in prospettiva, il Lione, che ieri con la vittoria dell'Europa League da parte del Chelsea ha conquistato l'accesso diretto ai gironi di Champions League, lo ritiene il profilo più adatto per sostituire Ndombele.invece, centrocampista in prestito al Troyes nella stagione che volge al termine, è nel mirino dello Slovan Bratislava. Il suo contratto è in scadenza nel 2020, il Lione chiede 3 milioni di euro. Riguardo al mercato della Ligue 1, invece, nel Valenciennes si è messo in mostramezzala sinistra classe '98 che piace a Montpellier, Nizza e Strasburgo, pronti a lottare per portare a casa il promettente centrocampista francese.