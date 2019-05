CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Per questioni di bilancio, legate ovviamente al Fair Play Finanziario, il Milan potrebbe essere costretto a cedere più di un big nel prossimo calciomercato estivo. In questo senso occhio alla posizione di Piatek.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo lo spagnolo 'Sport' il bomber polacco, arrivato in rossonero appena lo scorso gennaio per circa 35 milioni di euro, è finito nel mirino nientemeno che del. I blaugrana sono alla ricerca di rinforzi in attacco e l'ex Genoa è tra i candidati per riempire la casella destinata a un centravanti. Nello scorso mercato invernale Piatek era in lizza pure per l'acerrimo rivale del Barça, ovvero il Real Madrid.