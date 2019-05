CALCIOMERCATO JUVENTUS SERGIO RAMOS / Ribaltone Sergio Ramos.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'El Chiringuito Tv', il centrale spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciare il, come è stato invece paventato in questi giorni da altre fonti madrilene. Di più, il 33enne vuole chiudere la carriera con le 'Merengues'. Se la notizia venisse confermata, ecco che si spegnerebbero tutte le voci riguardo un suo possibile trasloco in Italia (alla), Francia (Psg) o Inghilterra.