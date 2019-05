JUVENTUS DE LIGT REAL MADRID / Da tempo seguito dalla Juventus, accostato al Barcellona e Psg, nel mirino del Manchester United: a Matthijs de Ligt non mancano certo le pretendenti e l'unica certezza sul suo futuro è che non resterà all'Ajax, salvo colpi di scena, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alla nutrita schiera di club interessati se ne aggiunge ora un altro: il. A riferirlo è il 'Mundo Deportivo', secondo cui Florentinoavrebbe virato con decisione sul difensore olandese dopo la richiesta di cessione arrivata da: il 19enne dell'Ajax è indicato come il nome in cima alla lista dei possibili obiettivi per affiancare Varane al centro della difesa blanca. Per strappare il sì di de Ligt occorrerà però fare i conti anche con Mino Raiola e le sue richieste, le stesse che hanno raffreddato la pista Barcellona.