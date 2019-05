MILAN ALLENATORE MALDINI GAZIDIS / I nomi sono sul piatto e difficilmente si uscirà dalla rosa di allenatori fin qui venuta fuori: un elenco che conta tecnici italiani (Inzaghi in prima fila, poi Giampaolo a seguire e altri come Di Francesco e De Zerbi) e stranieri (Conceicao, Garcia, Fonseca).

Una varietà di candidati che rispecchia le due possibili anime che avrà il Milan del futuro: tutto dipenderà da Paoloe da quello che deciderà di fare con l'offerta arrivata dall'amministratore delegato Ivan Gazidis che gli ha proposto l'incarico di direttore tecnico. Molto, se non tutto, dipenderà dal margine di manovra che l'ex difensore potrà avere nelle scelte tecniche: se dovesse avere ampia facoltà di scelta, passerebbe la linea 'italiana' con Inzaghi in pole e Giampaolo subito dietro; in caso contrario, prevarrebbe la linea Gazidis ed allora - oltre a rimettere in discussione il sì di Maldini al nuovo incarico - il nuovo allenatore potrebbe arrivare dall'estero. Una scelta che la società non vuole tirare per le lunghe: come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, la dead line è fissata per il prossimo martedì.