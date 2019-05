VIDEO CM.IT NAPOLI DI LORENZO / AGGIORNAMENTO 15.46 - Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, Di Lorenzo ha terminato le visite mediche. Il laterale ha lasciato Villa Stuart.

ORE 15 - Di Lorenzo ha terminato le prove fisiche sul campo e ora è rientrato in clinica.

A breve terminerà tutta la sessione di visite mediche.

Di Lorenzo non ha ancora terminato le visite mediche. Nel video, in basso, di Calciomercato.it si vede il terzino azzurro diretto a svolgere le prove fisiche, ulteriore iter prima della firma. Ricordiamo che il laterale è stato prelevato dall'Empoli per una cifra complessiva di 9,5 milioni di euro bonus compresi. Per lui un contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione.

