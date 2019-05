JUVENTUS SARRI CALCIOMERCATO / Trionfo Chelsea targato Maurizio Sarri nella finalissima di Europa League che ha visto i 'Blues' rifilare un roboante 4-1 all'Arsenal nel derby tutto inglese di Baku. Primo trofeo in bacheca a grandi livelli per l'allenatore di Figline Valdarno, alla prima stagione in Premier League dopo i tre anni alla guida del Napoli. E per Sarri potrebbe esserci presto la possibilità di un ritorno in Italia, con la Juventus (e più defilato il Milan) che avrebbe individuato nel tecnico l'uomo giusto per continuare il ciclo vincente e raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore della Juventus: da Koulibaly ad Icardi passando per il futuro di Pjanic e Dybala, le possibili mosse sul calciomercato con Sarri sulla panchina bianconera. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.



Sono giorni caldi in casa Juventus sul fronte allenatore, con Maurizio Sarri in pole per ereditare il timone di Allegri che ha lasciato la 'Vecchia Signora' dopo cinque stagioni e undici trofei conquistati. Ramadani, l'intermediario che assiste l'agente del tecnico, sta cercando di convincere il presidente del Chelsea Abramovich a liberare l'ex Napoli, sotto contratto ancora per altre due stagioni con i londinesi. L'incontro tra Sarri e il Chelsea andrà in scena a stretto giro di posta, con una decisione finale che verrà presa entro la prossime 48 ore. Juve ovviamente spettatrice interessata e in attesa di buone nuove da Londra, con l'eventuale fumata bianca per Sarri che ovviamente inciderà anche sulle strategie di calciomercato della dirigenza della Continassa.

Juventus, sogno Koulibaly con Sarri: gli obiettivi in difesa

Tra nuovi acquisti e conferme, Sarri potrebbe trovare a Torino una rosa giù funzionale ai suoi dettami tattici e soprattutto al 4-3-3, marchio di fabbrica del 60enne tecnico. In difesa, insieme ai senatori Bonucci e Chiellini, il sogno porta proprio in quel di Napoli e a Koulibaly. Impresa assai ardua però strappare il senegalese a De Laurentiis, che per il suo pilastro inizierebbe a trattare solo per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Juventus, Sarri e la pazza idea Allan! Dybala alla Mertens, Icardi esclude Higuain

Sarri così potrebbe pensare al rilancio di Rugani, svezzato in quel di Empoli e a più riprese nei desideri dell'allenatore nelle parentesi a Napoli e Londra. Per completare il reparto l'attuale manager del Chelsea potrebbe suggerire proprio dai 'Blues'- già in orbita Juve in passato - o Alderweireld, con il centrale belga del Tottenham già messo nel mirino in tempi non sospetti dal capo area sport Paratici . Per le corsie esterne, invece,edsarebbero dei profili da tenere in considerazione soprattutto in caso di cessione di Cancelo e Alex Sandro.

A centrocampo aumenterebbero le possibilità di una conferma di Miralem Pjanic, che oltre ai legami con l'agente Ramadani è stato richiesto dallo stesso Sarri la scorsa estate al Chelsea. Senza l'addio del bosniaco da escludere un'offensiva per il pupillo Jorginho, mentre per completare la mediana insieme al già ufficializzato Ramsey il tecnico potrebbe avallare l'assalto a Milinkovic-Savic o tentare un clamoroso affondo per Allan, che può salutare Napoli questa estate dopo le resistenze di De Laurentiis lo scorso gennaio e il 'no' al PSG. Passando al reparto d'attacco, Sarri avrebbe l'imbarazzo della scelta già con i profili presenti in rosa. L'elemento a rischio taglio potrebbe essere Mandzukic, anche se resterebbe in bilico pure il destino di Paulo Dybala, che con il mister toscano dovrebbe adattarsi ad agire sugli esterni del tridente o essere utilizzato da falso nueve sulla scia di quanto accaduto con Mertens a Napoli. In entrata occhio però a Mauro Icardi: Sarri lo avrebbe voluto già durante l'esperienza sulla panchina partenopea e l'opzione Juventus resta quella più plausibile in caso di divorzio tra l'Inter e l'ex capitano. Infine da valutare il futuro di Higuain, che grazie al rapporto che lo lega a Sarri potrebbe avere una nuova opportunità sotto la Mole. L'eventuale arrivo di Icardi in bianconero, però, escluderebbe la conferma del 'Pipita' nel reparto offensivo.

