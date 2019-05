INTER STEVEN ZHANG SPALLETTI / In attesa di annunciare l'arrivo di Antonio Conte, questa mattina l'Inter ha mosso il primo passo ufficiale annunciando l'esonero del tecnico Luciano Spalletti dopo due stagioni chiuse con altrettante qualificazioni alla Champions League. Sui social in molti hanno reso omaggio all'allenatore nerazzurro con post di ringraziamento.

Tra questi spicca quello del presidente nerazzurro Stevenche su Instagram scrive: "Un allenatore, un maestro, un amico. Hai sempre dato il tuo meglio. Questi due anni di avventure sono significati tanto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo mai la tua dedizione verso questa squadra e noi ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Una volta che diventi l'allenatore dell'Inter, sari sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti".