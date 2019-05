Inter, affare Dzeko in stallo: ecco perché

CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / L'Inter vuole Edin Dzeko, ma per concludere l'affare relativo al trasferimento dell'attaccante bosniaco si dovrà ancora attendere. La situazione caotica in casa Roma non permette al momento la definizione della trattativa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I giallorossi sono ancora in attesa di sapere chi sarà il nuovo allenatore e anche l'insediamento ufficiale del dsprocede a rilento. C'è fiducia comunque, secondo 'Tuttosport', che non appena l'impasse si scioglierà l'intesa andrà in porto. Confermate le indiscrezioni di Calciomercato.it sulle possibili cifre del trasferimento di Dzeko all'Inter