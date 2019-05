VIDEO CM.IT - Napoli, Di Lorenzo alle visite mediche

VIDEO NAPOLI VISITE MEDICHE DI LORENZO / Il Napoli sta per definire il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.

Come da programma, questa mattina attorno alle 11 è arrivato alla clinica Villa Stuart il terzino destro Giovanniper sottoporsi alle consuete visite mediche di rito che precedono le firme e gli annunci ufficiali. Il laterale è stato prelevato dall'Empoli per una cifra complessiva di 9,5 milioni di euro bonus compresi. Per lui un contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione. Ecco le immagini raccolte dall'inviato di Calciomercato.it