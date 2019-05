Inter e Roma, niente rinnovo e clausola 'ridicola': che assist

INTER ROMA SARABIA RINNOVO / In scadenza a giugno 2020, Pablo Sarabia non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Siviglia, secondo quanto riportato da 'As' e 'muchodeporte.com'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La sua clausola rescissoria oscilla tra i 18 e i 22 milioni di euro a seconda del periodo dell'anno. Stando al sito che si occupa soprattutto dei club andalusi, l'attaccante esterno spera ancora in una chiamata del, ma il calciatore è seguito anche in Italia, soprattutto dall'e dalla