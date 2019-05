Inter, UFFICIALE: esonerato Spalletti

INTER ESONERO SPALLETTI / Era nell'aria, adesso è ufficiale.

Dopo settimane di voci ed indiscrezioni, l'che ha appena centrato la qualificazione alla prossima Champions League cambia guida tecnica ed attraverso i propri canali ufficiali annuncia l'addio dell'allenatore Luciano: "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra - si legge -. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". L'allenatore toscano ha un contratto in vigore fino al 2021.

Nelle prossime ore, dunque, è atteso l'annuncio del nuovo tecnico, con Antonio Conte che è già a Milano dove nella giornata di ieri ha sistemato gli ultimi dettagli e firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui