Milan, ore decisive per il futuro di Inzaghi

CALCIOMERCATO MILAN LAZIO INZAGHI LOTITO / Tra i papabili per la panchina del Milan resta il nome di Simone Inzaghi, anche se salgono le quotazioni di Conceiçao. Per quanto concerne l'allenatore della Lazio, comunque, sono 24 ore forse decisive per il suo futuro in biancoceleste.

Non è ancora avvenuto il confronto con, potrebbe avvenire oggi anche se il presidente dei capitolini avrà una giornata frenetica che inizierà con il Consiglio Federale. Come riporta il 'Corriere dello Sport', Inzaghi partirà domani in vacanza per gli Stati Uniti dove resterà due settimane. Se il confronto non avverrà prima della sua partenza sarà tutto rinviato di 15 giorni, a quel punto potrebbe esserci la rottura definitiva oppure Lotito potrebbe optare per una nuova proposta di rinnovo, ma al ribasso delle cifre precedentemente ipotizzate (biennale da 2 milioni più bonus).