Atalanta, patto Champions: Gasperini blinda i big

ATALANTA GASPERINI / L'Atalanta riparte da Gian Piero Gasperini e dai suoi big. Respinta (anche) la Roma, il tecnico del miracolo Champions League ha rinnovato con i bergamaschi e prepara già il debutto nerazzurro nella massima competizione europea. Un salto tra i grandi che l'allenatore vuole fare con i suoi uomini migliori e per questo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza è pronta a blindare tutti i big in rosa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A partire dal 'Papu'che presto discuterà il rinnovo per arrivare a Duvanche viene valutato non meno di 50 milioni di euro, cifra con cui poi sarebbe comunque difficile trovare un sostituto in grado di garantire lo stesso numero di gol. Dal pacchetto dei difensori al centrocampo, gli esterni e pure Josip Ilicic, che l'Atalanta stava pensando di sostituire con Gumus : a meno di offerte shock i bergamaschi vogliono tenere tutti e lavorano anche alla permanenza didal Chelsea. In caso di cessioni, in ogni caso, il piano prevede di reinvestire gli incassi per rinforzare la rosa.