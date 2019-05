NAPOLI DI LORENZO / È Giovanni DiLorenzo il primo acquisto del Napoli che torna a pescare in casa Empoli. Il laterale destro 25enne è atteso oggi alle visite mediche, poi metterà la propria firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi 5 anni con un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione.

Intanto, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' racconta le sue sensazioni: "È il coronamento di un sogno. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A".

A Napoli troverà Carlo Ancelotti: "Non vedo l'ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio". Può aver pesato anche lui, dunque, nella scelta di Di Lorenzo che aveva suscitato l'interesse anche di altri club: "Le voci su Inter, Roma e AtleticoMadrid? C'erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d'orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente".

