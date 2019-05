Juventus, via al dopo-Cancelo: le ipotesi sul tavolo

JUVENTUS JOAO CANCELO PICCINI / Salvo colpi di scena la cessione eccellente della Juventus sarà JoaoCancelo. Pagato 40 milioni di euro un anno fa, il terzino portoghese dovrebbe raggiungere il ManchesterCity pronto a mettere sul piatto qualcosa come 60 milioni di euro con cui i dirigenti bianconeri andranno a rinforzare la squadra anche in altri reparti. Si attenderà per correttezza l'arrivo del nuovo allenatore, ma difficilmente di fronte a tali cifre ci si opporrà alla partenza del giocatore. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Parallelamente dunque entrano nel vivo i ragionamenti per il restyling della corsia destra.

Secondo 'Tuttosport' l'idea di completare la trasformazione di Cuadrado in terzino da alternare con De Sciglio rimane viva, ma si sta sondando il terreno anche per altri acquisti. Oltre al nome diresta viva la pistanel mirino anche del Napoli, ma stando a quanto riferisce il quotidiano torinese prende quota in particolare l'operazione Piccini, per il quale come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it c'è stato un contatto pochi giorni fa . Al momento, come anticipato dalla nostra redazione, non c'è una vera e propria trattativa per Piccini , ma per 'Tuttosport' gli ottimi rapporti tra le società possono favorire l'operazione che la Juventus può chiudere per circa 20 milioni di euro più bonus già entro giugno in quanto il Valencia ha bisogno di sistemare i conti con il Fair Play Finanziario.