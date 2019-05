Inter, domani l'annuncio di Conte: prima, l'addio di Spalletti

CALCIOMERCATO INTER CONTE SPALLETTI / E' tutto pronto all'Inter per l'avvicendamento tra Luciano Spalletti e Antonio Conte. L'annuncio è stato rimandato di qualche giorno per il lutto familiare del tecnico toscano, che ha perso il fratello Marcello.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', quest'oggi avverrà ufficialmente la separazione tra i nerazzurri e, cui sarà comunicata dasenza bisogno di incontrarsi con la società, rimanendo a Certaldo dalla sua famiglia. L'annuncio dell'ingaggio di Conte arriverà invece domani. Nella giornata di ieri, l'ex Ct della Nazionale ha già posato per le foto, in uno studio in zona Navigli, realizzando anche un'intervista che sarà mandata in onda da Inter Tv e probabilmente sui canali ufficiali social del club.