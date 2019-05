INTER CONTE ICARDI / Manca solo l'annuncio di un qualcosa che di fatto è già ufficiale. L'era Antonio Conte all'Inter è iniziata, con tanto di firma apposta sul contratto da 9 milioni di euro più bonus a stagione e vertice con l'area comunicazione nerazzurra documentato dalle foto circolate nella giornata di ieri. L'ex tecnico del Chelsea si è già catapultato nel mondo interista ed in attesa della presentazione ha dettato le linee guida della sua gestione alla società a cui ora spetta il compito non semplice di accontentarlo. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Non semplice perché Conte, scrive 'La Gazzetta dello Sport', si aspetta di arrivare al primo giorno di ritiro fissato per l'8 luglio con la rosa praticamente definita e della quale non dovrà far parte Mauro Icardi.

L'ex capitano dopo la stagione turbolenta è diventato un problema che il nuovo allenatore vuole evitare di dover gestire: i rapporti di spogliatoio vengono prima di tutto, serve unità di intenti e voglia di sacrificarsi, e l'argentino viene visto come colui che ha portato alla spaccatura in squadra, per cui va ceduto. Certo è che a questo punto sarà difficilissimo incassare i 110 milioni di euro della clausola, tanto più perché valida nei primi 15 giorni di luglio quando Conte vorrebbe invece aver già sistemato la questione. Ecco perché l'Inter potrebbe accontentarsi di qualcosa come 70/80 milioni da incassare possibilmente entro il 30 giugno, così da sistemare anche il discorso plusvalenze in ottica Fair Play Finanziario. L'resta ipotesi percorribile e soluzione gradita ad Icardi e famiglia che però vorrebbero restare in Italia, dopo aver dichiarato più volte di voler restare proprio all'Inter e non si esclude dunque un braccio di ferro. In ogni caso, per l'addio la pista più percorribile sembrerebbe portare alla, unica italiana in grado di portare avanti un'operazione del genere. Un enorme rischio che però i nerazzurri sarebbero disposti a correre.