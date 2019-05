MILAN CONCEICAO / La scelta del nuovo allenatore del Milan passa inevitabilmente per la decisione di Paolo Maldini, che sta riflettendo sulla proposta di diventare nuovo direttore tecnico e, di conseguenza, terrebbe vive le sue idee per il prossimo proprietario della panchina rossonera. Idee che potrebbero portare a sposare una linea italiana, con i nomi di Simone Inzaghi e Marco Giampaolo più avanti rispetto alle altre ipotesi circolate, da DeZerbi a DiFrancesco.

L'indicazione è chiara: serve un tecnico che abbia già esperienza e che sia bravo a valorizzare i giovani. Per questo, sfumato Jardim che resterà al Monaco, secondo 'Tuttosport' il Milan ha dirottato le proprie attenzioni su Sergio Conceicao, timoniere del Porto che dopo una prima stagione sorprendente ha chiuso l'annata incrinando i rapporti con i 'Dragoes' e starebbe cercando di cambiare aria con l'Italia in cima alla lista dei desideri. Negli ultimi giorni sonostati inviati segnali in questo senso ed il suo nome secondo il quotidiano torinese sarebbe ora in pole per il Milan, con altre soluzioni come Rudi Garcia e Paulo Fonseca che resistono come alternative.

