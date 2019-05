JUVENTUS SARRI GUARDIOLA ULTIME / E una è andata. Con la vittoria del Chelsea sull'Arsenal si archivia la prima delle due finali europee che la Juventus sta aspettando per lanciare l'assalto finale al nuovo allenatore che avrà il difficile compito di ereditare la panchina di Massimiliano Allegri. Assalto che in queste ore si sta dirigendo con sempre più forza su Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League, scatenando le reazioni dei tifosi del Napoli. Ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli era a Baku per preparare la riunione dell'Esecutivo dell'Uefa e ha alloggiato nello stesso hotel del Chelsea dove ha incrociato il tecnico e poi ha incontrato il presidente dei 'Blues', Bruce Buck.

Sul tavolo è facile che sia finito il nome di Sarri che ora incontrerà il patron Romane la zarina Marinaper tracciare un bilancio della stagione e capire se andare avanti insieme o meno. Già oggi però, scrive 'Tuttosport', il potente manager Faliche affianca l'agente di Sarri avrebbe un appuntamento con i vertici del Chelsea per chiedere che il tecnico venga liberato, se attraverso le dimissioni o dietro pagamento della Juventus bisognerà valutarlo. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di

L'esito di questo incontro, in ogni caso, non è scontato, nonostante i rapporti incrinati tra l'allenatore, la proprietà, la squadra ed i tifosi. Per questo la Juve tiene vive piste alternative, a partire da quel sogno Pep Guardiola che nonostante le dichiarazioni dello stesso allenatore, del Manchester City e del Ds juventino Fabio Paratici continua a circolare dalle parti della Continassa. In particolare, secondo il quotidiano torinese da ambienti economico-finanziari filtrano indiscrezioni secondo cui il matrimonio potrebbe farsi grazie agli sponsor come Adidas e Maserati che interverrebbero per avere Guardiola come testimonial contribuendo al finanziamento di un'operazione molto onerosa.

