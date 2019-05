JUVENTUS RABIOT BETIS SIVIGLIA / Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, deve ancora conoscere il suo futuro: accostato alla Juventus, così come ai più grandi club europei, il centrocampista francese può accasarsi a parametro zero in una nuova squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riferisce 'Diario de Sevilla', ilavrebbe avuto dei contatti con l'entourage del calciatore presentando un'offerta molto allettante che prevederebbe un bonus alla forma molto importante e una percentuale elevata su una futura rivendita. Un modo per provare ad allettare Rabiot che nei mesi scorsi sembrava ormai aver chiuso il trasferimento al: l'approdo al Betis, però, al momento appare complicato visto le tante squadre su di lui.