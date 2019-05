INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku è da mesi accostato all'Inter: il nome dell'attaccante belga piace molto ad Antonio Conte, allenatore in pectore della squadra nerazzurra e il Manchester United non chiude alla sua cessione.

Come riferisce 'The Sun', il belga avrebbe avuto un colloquio con i dirigenti dei 'Red Devils' per discutere del suo futuro: il calciatore e il suo agente, Federico Pastorello, non avrebbero presentato una richiesta formale di cessione ma avrebbe fatto presente che in caso di proposta prenderebbero in considerazione l'ipotesi. Dal canto suo anche il Manchester United non avrebbe problemi a lasciare partire il 26enne, autore in stagione di 15 gol in stagione, a patto che arrivi una proposta che sia superiore agli 85 milioni sborsati per acquistarlo dall'Everton; il club inglese sarebbe anche pronto ad accettare l'inserimento di una contropartita tecnica: Skriniar, fresco di rinnovo, e Perisic i nomi accostati ai Red Devils.