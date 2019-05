JUVENTUS SARRI PEDRO / La finale è appena conclusa, il Chelsea ha vinto l'Europa League e per Maurizio Sarri è arrivato il primo trionfo in carriera.

superato l'si chiude la stagione e si apre il futuro: cosa accadrà al tecnico italiano? Laè una possibilità, anche se non si esclude una conferma al Chelsea, così come non mancano alternative italiano quali Roma e Milan: ed allora? A premere per una conferma a Londra è uno dei protagonisti della finale di Baku,: lo spagnolo ha segnato il gol del 2-0. Nel post gara il calciatore intervistato a 'Sky' ha risposto così sul futuro di Sarri: "Spero che continui al Chelsea, è un ottimo allenatore. Sono contento che ha vinto il suo primo titolo in carriera".