CHELSEA ARSENAL SARRI NAPOLI / Il Napoli si congratula con Maurizio Sarri: il tecnico di Figline con il Chelsea ha conquistato l'Europa League battendo 4-1 l'Arsenal.

Immediati i complimenti della società azzurra per l'ex allenatore con un tweet: "Aurelioe tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell'Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio!" Un messaggio che ha trovato l'approvazione dei tifosi partenopei che hanno apprezzato il cinguettio della società, in attesa di capire quel che accadrà in futuro e come a Napoli prenderanno il possibile approdo dialla