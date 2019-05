PAGELLE E TABELLINO CHELSEA ARSENAL / Dopo un primo tempo in parte sonnacchioso, ma soprattutto combattuto ad armi pari, al Chelsea di super Hazard bastano appena venti minuti della ripresa per avere ragione dell'Arsenal in finale di Europa League, a Baku. Hazard sale in cattedra e distribuisce palloni, favorisce gioco. E poi realizza due reti, di cui una su rigore, che trascinano la squadra di Sarri nell'ultimo atto stagionale. Bene anche Giroud, che gioca spesso per favorire gli inserimenti dei compagni ma è anche autore del gol del vantaggio, e Pedro. Fra i Gunners è da dimenticare la copia di Ozil e di tutto il fronte d'attacco.

CHELSEA

Kepa 6 - Sempre presente e attento, ma è impossibile arrivare sulla gran botta da fuori di Iwobi.

Azpilicueta 6,5 - Partita da vero leader difensivo. Anticipa tutti, si spinge anche in avanti arrivando a concludere pericolosamente.

Christensen 6 - Non rischia mai, ma tiene tutto sotto controllo. Buona prova anche per lui.

David Luiz 6,5 - Impeccabile in ogni intervento, comincia sempre dai suoi piedi la manovra Blues.

Emerson 7 - Due affondi nel primo tempo portano ad altrettante conclusioni. Ad inizio ripresa invece serve Giroud per quello che diventa il gol del vantaggio. Prorompente.

Kanté 6 - Un primo tempo così così, fra recuperi e passaggi errati. Nella ripresa però migliora, non sbagliando più nulla.

Jorginho 6,5 - Buona la sua interpretazione. Ci mette personalità togliendosi anche qualche sfizio in rifinitura.

Kovacic 6,5 - Un primo tempo quasi anonimo, riscattato però da una ripresa che lo riporta in palla. Recupera palloni, come in occasione del raddoppio di Pedro e serve rapidamente i compagni. Dal 76' Barkley s.v.

Pedro 7 - Da quella parte comanda lui. Anche senza esondare, riesce comunque a penetrare sempre nel vivo della trequati assoprando il meglio della produzione di Sarri. Raddoppia tagiando le gambe all'Arsenal. Dal 71' Willian 6 - Due buoni occasioni a partita finita.

Giroud 7 - Un gol e un assist, una partita perfetta quanto complicata. Soprattutto nel primo tempo. Segnerà anche poco, ma stasera il suo l'ha fatto eccome.

Hazard 8 - Sarà forse la sua ultima partita in Blues, Madrid del resto lo aspetta. Lui comunque sigla una doppietta fondamentale che tramortisce l'Arsenal e assegna la coppa al Chelsea. Siamo su un altro livello. Dall'89' Zappacosta s.v.

All. Sarri 7,5 - La vince nello spogliatoio, strigliando i suoi dopo un primo tempo senza infamia e senza lode, ma in leggera ripresa nei minuti finali. I cambi si rivelano importanti per il mantenimento del risultato attraverso la freschezza.

ARSENAL

Cech 6,5 - Due ottime respinte nel primo tempo mantengono l'Arsenal a galla, ma è il preludio alla capitolazione avvenuta nei primi 15' della ripresa. Un tris su cui non può nulla. E poi ancora Hazard prima della bella deviazione su Willian.

Sokratis 5,5 - Ottimo primo tempo, ma al rientro in campo dagli spogliatoi soffre anche lui la prorompenza degli attacchi del Chelsea. Pur mettendoci qualche pezza.

Koscielny 5 - Leggermente arretrato al momento del raddoppio di Pedro.

Superato nettamente dal cross di Giroud che mette in condizione Hazard di segnare ancora.

Monreal 5 - Anche lui balla un po' sugli attacchi Blues, in un primo quarto d'ora di ripresa da incubo. Dal 66' Guendouzi 5,5 - Entra in un momentaccio per i suoi compagni. Non può che affondare anche lui.

Maitland-Niles 5 - Causa il rigore realizzato da Hazard e qualche minuto prima favorisce il raddoppio di Pedro dopo aver perso palla in mezzo al campo. Cade nel precipizio nei secondi 45'.

Torreira 5 - Buono il primo tempo, in cui la sua corsa appanna i movimenti di Kovacic. Nella ripresa però viene surclassato dagli avversari ed Emery lo sostituisce anche per recuperare il risultato. Dal 66' Iwobi 7 - Guadagna il corner che porta all'illusoria prodezza col quale riapre la partita per pochissimi minuti. Un tiro da fuori effettuato di collo pieno, che non lascia scampo a Kepa.

Xhaka 5,5 - Nel primo tempo la sua botta da fuori spizza la traversa di Kepa. Unico sussulto vero della sua gara, anche perchè in fase di contenimento soffre.

Kolasinac 5 - Nel primo tempo spinge di più, ma sparisce completamente nella ripresa.

Ozil 4,5 - Praticamente assente sin dal primo minuto. Si nasconde, non riesce a trovare la posizione. E persino Aubameyang si spazientisce chiedendo ai due centrocampisti centrali di servirlo direttamente. Dal 78' Willock 6 - Costruisce e conclude una bella azione nel finale, segno di qualità tecnica. Ma la gara è finita da un pezzo dal momento del suo ingresso. Combina comunque più dell'intero reparto offensiva schierato titolare da Emery.

Lacazette 5 - Nella prima frazione reclama un rigore inesistente per un presunto contatto con Kepa in area. Rocchi vede benissimo e fa continuare. Ma lui in area Blues non si rivedrà più.

Aubameyang 5 - E' quello che perlomeno prova a pressare gli avversari e portare avanti qualche azione, anche se in solitaria. Troppo poco comunque per uno come lui.

All. Emery 5 - Un primo tempo giocato su buoni livelli, poi la debacle ad inizio ripresa a cui la squadra si arrende inerme. In una finale europea. Serve anche forza di reazione in partite così. Tardivi i cambi e rivedibile qualche scelta tecnica iniziale.

Arbitro: Rocchi 6,5 - Buona la sua direzione in quella che comunque non si rivela una partita cattiva, anzi. Bene nel non assegnare un rigore all'Arsenal nel primo tempo: la caduta in area di Lacazette non avviene per il contatto con Kepa che comunque non c'è. Nella ripresa sacrosanto il rigore concesso ai Blues.

TABELLINO

Chelsea-Arsenal 4-1

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic (dal 76' Barkley); Pedro (dal 71' Willian), Giroud, Hazard (dall'89' Zappacosta). A disp.: Alonso, Cahill, Ampadu, Gallagher, McEachran, Higuain, Caballero, Cumming. All.: Sarri.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal (dal 66' Guendouzi); Maitland-Niles, Torreira (dal 66' Iwobi), Xhaka, Kolasinac; Ozil (dal 78' Willock); Lacazette, Aubameyang. A disp.: Jenkinson, Lichtsteiner, Mustafi, Saka, Elneny, Nketiah, Welbeck, Leno, Iliev. All.: Emery.

Arbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

Marcatori: 49' Giroud (C), 60' Pedro (C), 65' e 72' Hazard (C), 69' Iwobi (A)

Ammoniti: 56' Pedro (C), 69' Christensen (C)

Espulsi:

