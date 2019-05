EUROPA LEAGUE CHELSEA ARSENAL SARRI / Il trionfo di Maurizio Sarri: il Chelsea alza al cielo l'Europa League travolgendo l'Arsenal 4-1 con un secondo tempo praticamente perfetto.

Il tecnico italiano conquista così il suo primo trofeo prendendosi la rivincita dopo un anno di critiche, anche pesanti, in attesa di capire cosa gli riserva il futuro: ritorno in Italia, con lain prima fila, o conferma alla guida del club londinese? Per parlarne ce ne sarà tempo, questa invece è la serata del trionfo: un primo tempo sofferto con la traversa scheggiata dache dice di no a

La ripresa però è tutta del Chelsea: l'attaccante francese apre le marcature dopo 3 minuti, Pedro firma il raddoppio al 60' poi entra in scena Hazard; prima trasforma il calcio di rigore, poi spegne le speranze di rimonta dei Gunners alimentate dal gol di Iwobi, siglando il 4-1. La festa Blues può partire: il Chelsea vince l'Europa League, il Sarri-Ball passa dai cori di scherno al trionfo. E il futuro, almeno oggi, può attendere...

CHELSEA-ARSENAL 4-1: 48' Giroud (C), 60' Pedro (C), 65' Hazard rig. (C), 69' Iwobi (A), 72' Hazard (C)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui