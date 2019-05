CALCIOMERCATO ROMA FONSECA SHAKHTAR DONETSK / Il presidente dello Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, ha rilasciato dichiarazioni interessanti al programma "Velykyi Futbol". Paulo Fonseca, tecnico degli ucraini, è tra i papabili per la panchina della Roma.

"Paulo è un allenatore giovane, ambizioso e altamente qualificato. Se dei club sono interessati a lui ha buone idee, questo è un bene sia per lui che per il nostro club. Se lo lascerei andare? Sì, naturalmente. In precedenza, se un giocatore veniva da me, non lo vendevo a nessuno, non lo regalavo. Quando ho iniziato a lasciarli andare, abbiamo vinto molto di più. Vale anche per lo staff tecnico, c'è un accordo morale nel caso qualcuno si interessi".