CHELSEA ARSENAL SARRI JUVENTUS / Grande attesa anche in Italia per la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal: ad attirare l'attenzione la presenza di Maurizio Sarri, indicato come probabile successore di Allegri sulla panchina della Juventus.

Riflettori accesi quindi sul gioco del Chelsea che non ha avuto un inizio di partita convincente. Così i social si sono scatenati con sfottò e ironie, con tanti tifosi di altre squadre che non hanno perso occasione di ricordare ai sostenitori bianconeri le finale europee perse: "Se il Chelsea perde stasera,è quello giusto", il commento più diffuso.

Ecco qualche tweet:

