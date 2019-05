JUVENTUS SARRI MILAN / Maurizio Sarri candidato numero uno della Juventus ma non soltanto: il futuro dell'attuale allenatore del Chelsea continua a tenere banco, con altre candidate ad accapparrarsi l'ex tecnico del Napoli.

Anchesono, non da oggi, interessate a Maurizio Sarri e dopo l'addio di Gattuso i rossoneri avrebbero spinto sull'acceleratore per sorpassare i bianconari, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui . A dirlo è Antonello, giornalista della Rai, con un tweet pubblicato quest'oggi: "? Non è detto. Mi arrivano segnali di un forte corteggiamento del Milan. Un'improvvisa accelerazione proprio in queste ore, subito dopo le dimissioni di Gattuso. Insomma,alla fine potrebbe passare sulla panchina dei rossoneri". Una frase che ha scatenato i tifosi che si sono precipitati a commentare la possibile svolta a sorpresa per il futuro dell'allenatore di Figline.