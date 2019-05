CHELSEA ARSENAL SARRI / Maurizio Sarri è pronto a giocarsi la finale di Europa League con il suo Chelsea contro l'Arsenal.

Il tecnico dei Blues, nel prepartita, ha spiegato a 'Sky Sport' i motivi dell'episodio di ieri in allenamento, quando si è allontanato inferocito, smentendo problematiche legate a uno scontro trae David. "Se i miei giocatori sono aggressivi in allenamento, mi fa piacere - ha dichiarato - Mi sono innervosito perché volevo provare schemi su calci da fermo, ma c'erano ancora le telecamere in azione dopo 50 minuti".