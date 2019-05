Serie B, la finale playoff Cittadella-Verona in onda su DAZN

SERIE B CITTADELLA VERONA DAZN / Finale a sorpresa nei playoff di Serie B con Cittadella e Verona che si affronteranno in 180 minuti decisivi per la promozione in A. Di fronte la quinta e la settima classificata della stagione regolare. I granata sono riusciti nell'impresa di ribaltare l'1-2 casalingo col Benevento, imponendosi 3-0 in trasferta. Anche gli scaligeri hanno ribaltato il fattore campo, con una vittoria pesantissima 1-0 a Pescara dopo lo 0-0 dell'andata.

Domani sera la gara d'andata in casa del Cittadella, ritorno a campi invertiti domenica sera. Al termine, sapremo chi raggiungeràin massima serie. Come tutta la stagione di Serie B, gara visibile sulla nuova emittente streaming DAZN, per pc, smartphone, smart tv e tablet. Sconsigliamo lo streaming gratuito offerto da portali come Rojadirecta per la bassa qualità audio e video del servizio offerto da tali siti, che oltretutto sono non legali.

