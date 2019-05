MONDIALI UNDER 20 ITALIA GIAPPONE/ Basta uno 0-0 sofferto per l'Italia di Paolo Nicolato per raggiungere gli ottavi di finale da imbattuti. Gli azzurrini hanno anche vinto il girone dopo le vittorie arrivate ai danni di Messico ed Ecuador.

Il turnover scelto dal commissario tecnico ha premiato la Nazionale che si è dovuta appellare alle mani di, bravo a parare il rigore calciato da Ito. Per le ultime notizie sulle selezioni Under 20---> clicca qui!

Nella ripresa, Olivieri, giocatore in forza alla Juventus U23, prova a scuotere i suoi ma non centra il bersaglio grosso. Nel finale è ancora Giappone ma l'Italia si difende bene e strappa il primo posto.

