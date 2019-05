NAPOLI AGENTE VERETOUT / "Molti club mi hanno chiesto di Veretout, ma lui è innamorato di Napoli e se potrò agevolare la squadra della mia città lo farò volentieri".

Intervenuto a 'Radio Marte', Marioha parlato così del futuro di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina dato vicino al Napoli . L'agente del francese apre dunque ad un possibile trasferimento in azzurro del suo assistito: "Non escludo chepossa prendere Jordan anche tenendo. Potrebbe far parte del nuovo centrocampo di, visto che la strategia del club è quella di puntare su giocatori di qualità che conoscono la Serie A".