p>JUVENTUS SPALLETTI MARINO/ Lucianoallenatore della Juventus? La suggestione di calciomercato degli ultimi giorni in merito al tecnico toscano, vicino all'addio all'Inter, è stata l'oggetto dell'intervento di Pierpaoloai microfoni di 'Radio Sportiva': "Nella sua storia da allenatore, non ci sono vittorie che potrebbero giustificare un suo approdo in bianconero". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Marino ha poi aggiunto: "Non riesce a relazionarsi bene con i leader delle squadre. Prossima stagione? L'Inter sarà antagonista della Juventus e il campionato si giocherà fino alla fine".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui