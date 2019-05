UDINESE TUDOR DE MAIO / Igor Tudor e l'Udinese ancora insieme anche nella prossima stagione. Come riportato da 'Sky Sport', l'allenatore croato ha raggiunto un accordo con il club bianconero per un altro anno di contratto.

Il tecnico sarà dunque confermato anche per la stagione 2019/20, così come. In giornata la società del patron Pozzo ha infatti formalizzato l'obbligo di riscatto del cartellino del difensore pattuito con ilnello scorso gennaio. Il 32enne firmerà un contratto fino al 2022. Si attendono ora solo le rispettive ufficialità.