ATALANTA MASIELLO GASPERINI CHAMPIONS LEAGUE / La Champions League è finalmente realtà. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine dell'evento "Colpi di Vino" al Golf Club 'Ai Colli di Bergamo', Andrea Masiello ha commentato così la storica qualificazione conquistata dalla sua Atalanta: "Dopo Cristiano Ronaldo sogno di affrontare Messi al Camp Nou.

E non dimentico Anfield e il Bernabeu, altri due stadi spettacolari. Probabilmente ancora non ci rendiamo conto di quel che abbiamo conquistato arrivando terzi, che è un altro meraviglioso record". Sul lavoro di Gasperini, fresco di conferma sulla panchina dell'Atalanta : "Ha tantissimi meriti: da quando è arrivato tre anni fa ha sempre alzato l'asticella togliendo il freno che c'era in passato. È senza dubbio un valore aggiunto".