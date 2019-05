MILAN LEONARDO EVERTON LUIZ/ Senza Leonardo, la trattativa per portare a Milano Everton potrebbe aver subito una brusca frenata.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sport Mediaset', Ivanavrebbe bloccato i discorsi in merito all'esterno in forza al Gremio per l'elevato prezzo del suo cartellino. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Il classe 1996 sembrava essere uno dei primi obiettivi dell'ex direttore rossonero ma i 30 milioni di euro di valutazione del club carioca avrebbero portato l'ex dirigente dell'Arsenal a fermare la trattativa.

