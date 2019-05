INTER CONTE LUKAKU DZEKO/ Romelu Lukaku è sempre più nel mirino del calciomercato Inter per l'estate ormai imminente.

Il centravanti belga, attualmente in forza al Manchester United, secondo quanto riportato da 'ESPN UK' sarebbe la prima scelta di Antonioper l'attacco. Conprobabilmente ai saluti, il club nerazzurro andrebbe a puntare forte su Lukaku per rinforzare il reparto offensivo, per il quale c'è anche il nome di Edin. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Lukaku, in questa stagione in Premier League con i Red Devils, ha totalizzato 32 presenze e mettendo a segno 12 reti.

