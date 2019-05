INTER CONTE/ Antonio Conte sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Dopo le due qualificazioni in Champions League centrate sotto la guida di Luciano Spalletti, tocca ora all'ex allenatore di Juventus e Chelsea provare ad alzare ancor di più l'asticella.

In attesa dell'annuncio ufficiale, la 'Gazzetta dello Sport' ha pizzicato Conte in compagnia dello staff media del club nerazzurro. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Primi impegni promozionali per l'ex commissario tecnico della Nazionale? Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni, in attesa della prossima sessione estiva di calciomercato.

