EMPOLI ANDREAZZOLI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli retrocesso in Serie B all'ultima giornata di campionato, ha parlato del suo futuro al Castellani: "Non sono sicuro di cosa farò. La certezza è che non sono in Serie A perchè retrocesso con la mia squadra.

L'ambiente della Toscana fa rendere al meglio e, come ogni professionista, la mia aspettativa è quella di migliorare la mia situazione lavorativa".

Andreazzoli ha poi aggiunto: "Sicuramente mi farebbe piacere allenare squadre come Genoa o Sampdoria, questo campionato ti regala queste sensazioni".

