Milan, la rivelazione di Cordoba sull'addio di Zapata

MILAN INTER ZAPATA CORDOBA / Intervenuto nel corso della trasmissione "Il Barbiere" in onda su 'Espansione Tv', l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha parlato dei suoi connazionali colombiani Cristian e Duvan Zapata. Questa la rivelazione sul mancato rinnovo del difensore con il Milan: "Cristian non si aspettava questa scelta da parte del Milan.

Si aspettava un altro atteggiamento nei suoi confronti, senza pretendere un contratto alle stesse cifre, ma la fiducia di avere due anni di contratto per avere stabilità e provare a fare bene per il club rossonero. Ora sta valutando il suo futuro". Sulle insistenti voci di mercato riguardanti l'attaccante dell', invece: "L'Inter? È stata una possibilità, ma non c'è nulla. Duvan è pronto per i nerazzurri, dopo la stagione che ha fatto non si può discutere. In una squadra come l'Inter farebbe sicuramente comodo se dovesse partire".