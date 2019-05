TOTTENHAM LIVERPOOL CHAMPIONS LEAGUE / Solo tre giorni e si conoscerà la squadra più forte d'Europa. Sabato sera, alle ore 21, Tottenham e Liverpool si sfideranno nella finale di Champions League 2019. A fare da cornice ci sarà il nuovo 'Wanda Metropolitano' di Madrid, stadio ricostruito da pochi anni e splendida casa dell'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Di seguito, quindi, proponiamo cinque curiosità sull'impianto spagnolo: sebbene sia stato profondamente ristrutturato nel 2016, il 'Metropolitano' vide la luce già nel 1993 e inizialmente fu chiamato 'Peineta'; le spese per il maestoso rifacimento terminato nel 2017 si sono aggirate sui 300 milioni di euro; attualmente l'impianto può ospitare circa 67mila persone; il primo gol nel nuovo stadio fu segnato da Griezmann il 16 settembre 2017 nella gara di campionato vinta per 1 a 0 dai 'Colchoneros' contro il Malaga; il suo nome completo deriva dalla commistione di sponsor e tradizione, considerando che 'Wanda' è la compagnia cinese che ha detenuto fino al 2018 il 20% delle quote del club, mentre 'Metropolitano' era il vecchio impianto che ha fatto la storia dei 'Colchoneros'. Calciomercato.it sarà presente alla finalissitma del primo giugno: con i nostri inviati e con l'hashtagvi porteremo con noi alla finale.