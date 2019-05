CALCIOMERCATO ROMA DI BIAGIO / Presente in conferenza stampa per analizzare i prossimi impegni dell'Italia Under 21, il c.t.

ha parlato anche delle voci che lo accostano alla panchina della: "L’ambizione di un allenatore è quella di allenare una grande squadra, ma non parlo nello specifico della Roma altrimenti tutti scriveranno che sono il nuovo tecnico giallorosso. Quando farò l’allenatore di club, l’ambizione è allenare le squadre più forti e tra queste c’è sicuramente la Roma. Adesso non mi sembra il caso per il mio momento e per quanto accade ai giallorossi.allenatore? Può fare qualunque cosa, allenare i giovani per maturare esperienza e poi fare il salto con i grandi".