Atalanta, Zapata: "Ogni giorno una squadra. Che onore il Real"

CALCIOMERCATO ATALANTA ZAPATA - Conquistata la storica qualificazione in Champions League, l'Atalanta non vuole smantellare la squadra. Convinto Gasperini a restare in panchina, i bergamaschi potrebbero sacrificare un solo big: Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, ha tanti estimatori in Italia e non solo.

"Ho letto che sono stato accostato ale questo per me è un grande onore - ha detto l'ex sampdoriano a 'Noticias Caracol' - Per ora non ho ricevuto chiamate, speriamo... Io però devo stare tranquillo. L'Atalanta ha fatto un grande sforzo per avermi ed è stata una stagione fantastica. Inogni giorno scrivono che vado a una squadra diversa...".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui