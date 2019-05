CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ MARIO RUI / Hysaj e Mario Rui pronti a lasciare il Napoli. Dopo una stagione altalenante agli ordini di Ancelotti, i due terzini cercano nuovi lidi.

Ad annunciarlo è stato Mario, loro procuratore: "Per tre anni Hysaj è stato il miglior terzino, l’ultimo anno di Sarri mi chiama la Juve, ma il calciatore ha detto no perché voleva giocarsi lo Scudetto a Napoli - le sue parole a 'Radio Marte' - Nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non è stato l’unico. Non dico che è colpa di Ancelotti, ma è naturale con un gioco diverso. Mi chiedo perché vengono attaccati solo. Avremmo potuto avere di più da altre squadre, ma tra Empoli e Napoli c’è sintonia e da parte mia amore verso la mia città. L’intenzione è portare via Hysaj e Mario Rui. Hysaj tra un anno va a scadenza e la sua uscita è obbligatoria, ma ritengo sia anche giusto cambiare aria. L’Atletico ha sempre chiesto informazioni, ma non c’è solo l’Atletico. Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante".