Roma, ritorno al passato per Kolarov

CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV - In estate si annuncia una rivoluzione in casa Roma. A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, i giallorossi hanno intenzione di svecchiare la rosa: oltre a De Rossi e Dzeko, anche Aleksandar Kolarov dovrebbe lasciare la Capitale ad un anno dalla naturale scadenza del suo contratto nel 2020.

Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', per il 34enne terzino sinistro serbo si prospetta un ritorno in patria per vestire la maglia delladi Belgrado, club nelle cui giovanili è cresciuto ma nel quale non riuscì ad esordire in prima squadra e chi gli potrebbe dare l'occasione di giocare la