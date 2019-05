CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Salutato ufficialmente Max Allegri, la Juventus ha intensificato la ricerca di un nuovo allenatore. Giorgio Chiellini, in occasione della 'Partita del Cuore', ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A chi gli chiedeva se i compagni gli avessero chiesto del nuovo tecnico, il capitano ha risposto in maniera concisa: "Stranamente no, me lo hanno chiesto mille persone nell'ultima settimana ma loro ancora non lo hanno chiesto. Non lo so davvero, aspetto. Lo saprete prima voi di me probabilmente".